دراسات: السبانخ مصدر للقوّة

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

من منّا لا يتذكر شخصيّة "باباي" الرجل الخارق الذي كان كلما يتناول السبانخ تتضاعف قوّته،ولكن ما نجهله هو أنّ السبانخ هي فعلاً مصدر للقوّة إذ هي من النباتات المغذيّة جدّاً.



أكدت الدراسات الأخيرة التي أقيمت حديثاً في جامعة لوند السويديّة أن للسبانخ نقطة إيجابيّة أيضاً تضاف إلى قائمة إيجابيّاتها وهي أنها تساعد على خسارة الوزن بحسب ما نشر على مجلّة "إيلي" الألمانيّة المختصة في مجال الصحة والتغذية.

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ويحتوي السبانخ على مادّة "ثايلاكويد" التي تساعد على تخفيص سرعة الهضم مما يشعرك بالشبع لمدّة طويلة ويؤخّر نوبات الجوع التي يعاني منها من يتناول كميّات كبيرة من الطعام يوميّاً.

تم القيام بهذه الدراسة للتأكد من نظريّة أن السبانخ يساعد على خسارة الوزن، فطلب من 38 إمرأة بدينة ان تتناول مشروب يحتوي على الخضار والفواكه تحتوي على مادّة "ثايلاكويد" الموجودة في السبانخ وطلب منهم تناول هذا العصير صباحا لمدّة 3 أشهر.

قسّمت المشتركات إلى قسمين الأولى تتناول هذا العصير والمجموعة الأخرى تأخذ عصير لا يحتوي على هذه المادة، فتبيّن أن المجموعة الأولى خسرت الوزن أكثر من المجموعة الثانية كما أنّها استطاعت أن تخفف من كيّمات الطعام كثيراً بسبب عدم ظهور نوبات قوّية من الجوع.