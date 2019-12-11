هل تساءلتم عن أضرار الزنجبيل بحال الإفراط في تناوله؟

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

يعتبر الزنجبيل من أهم المكونات الطبيعية المستخدمة لعلاج العديد من المشاكل الصحية بخاصة تلك المرتبطة بالجهاز الهضمي الدهون والكولسترول.



وقد أصبح استخدامه شائعًا وكثيفًا في وصفات التنحيف ومع كافة الأطعمة.

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كشفت الأبحاث الأخيرة عن اضرار عديدة وغير متوقعة في الزنجبيل خصوصًا عندما يتعلّق الأمر بتناول كميات كبيرة منه, إكتشفوها في ما يلي:

- عند مرضى السكري: قد يحدث أن يتسبب الإفراط في تناول الزنجبيل بخفض معدلات السكر في الدم ما قد يؤثّر سلباً على صحة مريض سكري يتناول الأدوية لتأمين معدلات سليمة من السكر في دمه. لذلك نحن ينصح بمراقبة معدلات السكر في الدم بعد تناول الزنجبيل إذا ما كنتم مرضى سكري.

- اضطرابات الجهاز الهضمي: على الرغم من أنّه غالباً ما يُستخدم لعلاج الغثيان والنفخة والإمساك إلّا أنّ استهلاك الزنجبيل بكثرة قد يؤدّي إلى إضطرابات كثيرة في الجهاز الهضمي ومنها على سبيل المثال الحرقان والإسهال.

- الحمل: وفقاً لبعض البحوث، إنّ استهلاك المرأة الحامل لكمية كبيرة من الزنجبيل قد يؤدّي إلى مشاكل صحية عديدة عند الجنين، إلى جانب احتمال حصول نزيف عند الحامل، لذلك من المفضّل استشارة الطبيب النسائي قبل استهلاك الزنجبيل خلال مراحل الحمل.