صحة ورشاقة

دراسة تكشف عن فوائد تناول أربع بيضات أسبوعياً

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 11 ديسمبر 2019

وجدت إحدى الدراسات الحديثة أن تناول 4 بيضات أسبوعياً يمكن أن يخفف خطر التعرض للنوع 2 من داء السكري بنسبة 37 في المئة تقريباً.

 

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ارتكزت الدراسة على نتائج اختبارات ميدانية شملت عدداً كبيراً من النساء والرجال لفترة طوبلة من الزمن. وتبين أن تناول البيض يقلل من خطر التعرض لداء السكري، ويخفض في الوقت نفسه مستويات الغلوكوز في الدم.

 

صحيح أن البيض يرفع مستويات الكولسترول في الدم، ويزيد بالتالي من خطر التعرض لمرض القلب. إلا أن الفوائد الصحية الإجمالية للبيض تتفوق على هذه السلبية. فلا ضير إذاً في نسيان أمر الكولسترول لبرهة، وتناول البيض لحماية نفسك من داء السكري.

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