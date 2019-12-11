صحة ورشاقة

ما هو سبب مرض السرطان؟

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو سبب مرض السرطان؟ والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

مرض السرطان ليس نتيجة حظّ سيء إنّما هو نتيجة أجواء بيئيّة، ونمط حياتيّ غير صحيّ أبداً. 

 

 

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لقد أثبتت آخر الدراسات التي أجراها العلماء من جامعة Stony Brook في نيويورك، أنّ 10 أو 30 بالمئة من الذي يصابون بمرض السرطان يكون سبب ذلك نتيجة خلل في الجسم أو حظّ سيّء أمّا الـ 70 بالمئة الأخرى فهي غالباً ما تكون نتيجة أسباب وعوامل خارجيّة.

 

 

إن المعلومات الواردة في النص تبقى غير كافية ولا يمكن الاعتماد عليها لذا لا تتردد في استشارة طبيب مختص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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