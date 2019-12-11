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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو سبب مرض السرطان؟ والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
مرض السرطان ليس نتيجة حظّ سيء إنّما هو نتيجة أجواء بيئيّة، ونمط حياتيّ غير صحيّ أبداً.
لقد أثبتت آخر الدراسات التي أجراها العلماء من جامعة Stony Brook في نيويورك، أنّ 10 أو 30 بالمئة من الذي يصابون بمرض السرطان يكون سبب ذلك نتيجة خلل في الجسم أو حظّ سيّء أمّا الـ 70 بالمئة الأخرى فهي غالباً ما تكون نتيجة أسباب وعوامل خارجيّة.
إن المعلومات الواردة في النص تبقى غير كافية ولا يمكن الاعتماد عليها لذا لا تتردد في استشارة طبيب مختص.
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