شكرا لقرائتكم خبر عن أهم فوائد الفول الصحية المدهشة؟ والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

الفول نوع نباتي من الفصيلة البقولية.تعتبر منطقة آسيا الوسطى مركز النشوء الأصلي للفول . عرف الفول منذ أيام الفراعنة ويعتبر مصدراً بديلاً للبروتين. يستعمل كثيرًا في المطبخ العربي، ويعتبر الأكلة الشعبية الأولى في مصر، حيث يؤكل يومياً وخاصة كوجبة إفطار.



يقدّم عادةً الفول مع تتبيلة من الثوم، عصير الليمون الحامض، زيت الزيتون، الفلفل الأسود، الكمون والملح.

مايحتويه الفول من عناصر غذائية هامة :

– الفول مصدر لكثير من المعادن بما في ذلك النحاس والحديد والفسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم كما يحتوي على حامض الفوليك والمنجنيز

– الفول لايحتوى على أي دهون مشبعة .

– الفول يحتوي على الفيتامينات B وفيتامين K وفيتامين A.

– يحتوى على نسبة عالية من البروتينات والألياف الغذائية .

– يحتوي الفول على هرمون النمو، والمعروف أيضا باسم هرمون النمو البشري. والذي يساعد في حدوث نشاط وانعاش للعضلات بعد القيام بالتمرينات او أي عمل يسبب الإجهاد.

أهم فوائد الفول الصحية المدهشة :

1 – الفول يساعد على انقاص الوزن .

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2 – يقاوم التوتر والإجهاد الذي يمكن أن يصيب الإنسان من التمرينات او العمل الشاق نظرا لأنه غني بالسعرات الحرارية .

3 – مفيد جدا للقلب والأوعية الدموية حيث أنه يحافظ على مستوى الكولسترول في الدم .

4 – يقاوم أمراض السرطان وخاصة التي تصيب الفم نظرا لإحتوائه على مركبات كيماوية .

5 – يحافظ على مستوى السكر في الدم .

6 – يعمل على خفض ضغط الدم لدى السيدات وخاصة في مرحلة سن اليأس .

7 – يساعد الفول على عدم وصول المواد الضارة للمخ والتي تؤثر على إفراز مادة السيراتونين التي تسبب السعادة .

8 – يعمل على تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على عظام قوية .

9 – يدعم الفول الجهاز المناعي ومقاومة الجسم ضد الأمراض المختلفة .

10 – قشور الفول تساعد في علاج الإمساك الذي يصيب الجسم .

11 – يزيل اصباغ الجسم الزائدة ، وخصوصاً الكلف و النمش .

12 – تستخدم أزهار الفول في زيادة إدرار البول .

ملاحظة

– الإفراط في تناول الفول له سلبيات ، فالفول وكما هو شائع يسبب البلادة فعلاً، حيث هضمه يحتاج إلى جهد، لأن تركيزه يكون أكبر في الدم في المعدة . لذلك ينصح بالإعتدال في تناول الفول للحصول على فوائده بشكل صحيح

– وحيث إنه من البقوليات و يحتوى على نسبة عالية من البروتين فإن الإفراط فيه قد يسبب النقرس وهو داء الملوك ولهذا فإن الاعتدال في كل شئ مطلوب .