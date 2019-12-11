- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأعزب أكثر ميلا إلى البدانة! والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
لفتت دراسة حديثة إلى أن الأعزب أكثر ميلا إلى البدانة مقارنة مع المتزوج، على اعتبار أنه سيعتمد أكثر على الطعام الجاهز بدلا من الطهي المنزلي.
وبينت دراسة أسترالية أن غياب الطهي مسؤول بطريقة أو بأخرى عن نظام غذائي غير صحي وهو عامل يؤدي إلى زيادة الوزن.
ولفتت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون لوحدهم وليس لديهم شريك حياة، يعتمدون على نظام غذائي جاهز بشكل عام ولا يحتوي على المغذيات، خصوصا إذا كانوا لا يجيدون الطبخ بأنفسهم. وأشارت الدراسة إلى أن العامل النفسي يؤثر على صحة الغذاء الذي نختاره، ولذلك من الضروري الاهتمام باتباع نظام غذائي صحي ومغذٍ.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: الأعزب أكثر ميلا إلى البدانة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.