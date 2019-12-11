شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي المخاطر الصحيّة التي تنتج عن هزّ الطفل؟ والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 تميل الأمهات أحياناً إلى هزّ أطفالهن لتهدئتهم أو لمحاولة جعلهم ينامون أسرع لكن هذه العمليّة قد تؤثّر سلباً على صحّة طفلك إذا ما أصابته "متلازمة هزّ الرضيع" ما يؤدي بالتالي إلى مشاكل صحيّة أبرزها:

خلّل دماغيّ Advertisements فقدان حاسة البصر الإعاقة أو الشلّل لهذه الأسباب ينصح بعدم هزّ الطفل حتى لا يتحرّك رأسه بطريقة أفقيّة تدمر اﻷوعية الدمويّة في الدماغ. هذه المضاعفات الصحيّة الخطيرة من أعراضها النوم لأوقات طويلة على غير عادة، النظر إلى الخلف، عدم التركيز والتفاعل مع الآخرين، معاناة من مشاكل في التنفس، القيء من دون سبب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما هي المخاطر الصحيّة التي تنتج عن هزّ الطفل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.