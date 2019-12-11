شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي طرق علاج مرض القوباء؟ والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 يحدث مرض القوباء المنطقية (الحزام الناري) نتيجة التهاب فيروسي حاد في أعصاب الجلد. وسمي بالحزام لأنه يأخذ مسار حسي معين كشكل الحزام.

طرق علاج مرض القوباء 1) تناول المسكنات مثل الأسبرين والأسيتامينوفين. 2) الأدوية المضادة للالتهاب مثل ايبوبروفين أو نابروكسين. 3) الأدوية المضادة للفيروسات مثل الأسيكلوفير وغيرها. 4) وأحياناً أدوية الاكتئاب التي يمكن أن يسبب بها هذا المرض. 5) الستيروئيدات لتخفيف الالتهاب والألم العصبي. Advertisements وتستطيع إجراء علاجات منزلية مثل: 1. نظافة المنطقة المصابة وجفافها وتعرضها للهواء. 2. عدم خدشها أو جرحها. 3. وضع الثلج على المنطقة المصابة لمدة 10د كل بضع ساعات . 4. وضع كمادات مبللة بخلّات الألمنيوم. 5. وضع محلول من 78% كالامين مع 20% كحول و1%فينول و1%المنثول.

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