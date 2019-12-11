أطعمة تسبب السرطان نتناولها يومياً!

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

حذر استشاريوا التغذية العلاجية، من تناول الأطعمة المصنعة والمحفوظة وكذلك بعض أنواع الفاكهة والخضراوات والتي أكدت العديد من الدراسات أضرارها والتي تسبب الإصابة بمرض السرطان، والملفت للنظر أننا نتناولها يوميا غير مهتمين بخطورتها وأضرارها على حياتنا.



وأهم هذه الأطعمة والتي تتلخص في 7 مأكولات هي:

1- البطاطس المقرمشة: حيث تحتوي على كميات كبيرة من الأملاح والمواد الحافظة، إلى جانب مادةacrylamide الموجودة أيضا في السجائر والتي تساعد بشكل كبير على تكون وانتشار الخلايا السرطانية.

2-سمك المزارع: لأنه يحتوي على أدوية مضادة للالتهابات ومواد كيماوية مسرطنة، لذا ينصح باختيار الأسماك التي تم اصطيادها من الطبيعة مباشرة.

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3- المشروبات الغازية: بسبب احتوائها على صبغات ملونة وكميات كبيرة من النكهات والمواد المصنعة كيماويا، بالإضافة إلى المعلبات بشتى أنواعها.

4- الزيوت المهدرجة: يتم تصنيعها لتبدو أجمل وألذ، لذا ينصح باستخدام الزيوت من مصادر محلية معروفة والابتعاد عن الماركات العالمية المعلبة.

5- منتجات الطحين الأبيض، إذ يستخدم حاليا غاز الكلورين لتبييض الدقيق عوضا عن طحنه كما كان يتم في السابق.

6- السكر المصنع: يستخدم حاليا في معظم المأكولات المصنعة، لذا ينصح باستخدام العسل وسكر جوز الهند أو السكر العضوي والتمر بدلا منه لتفادى تكون مسببات السرطان.

7-الإكثار من الثمار غير العضوية كالتفاح والبرتقال والعنب والتوت، إذ تحتوي على مواد قاتلة للحشرات ورواسب مواد كيماوية تضر بالإنسان، وتؤدى إلى الإصابة بالخلايا السرطانية.