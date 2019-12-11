وصفات بسيطة تتوفر بالبيت للعناية باليدين!

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

اليدان في الإنسان تعكسان صحته وشخصيته ومركزه وأسلوب حياته، عدا أن اليدين من أهم أعضاء الإنسان للتواصل مع العالم المحيط به.



وتتعرض اليدين كثيرا إلى الجفاف بسهولة لذلك لابد من إتباع وصفات منزلية مفيدة لترطيبهما والحفاظ عليهما من الجفاف.

وهذه مجموعة هنا من الوصفات البسيطة التي تتوفر بالبيت للعناية باليدين والمحافظة عليهما :

- مقشر اليدين بالسكر لترطيب اليدين: وان المكونات في هذه الخلطة هو : 3 ملاعق كبيرة سكر خشن+معلقتين من زيوت (لا فرق النباتي والزيتون وزيت تباع الشمس أو زيت الأطفال).

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كيفية الطريقة: بداية تمزج المكونات لصنع معجون، وتفرك اليدين بالمعجون لمدة ثلاثة دقائق، ثم تغسل اليدين بماء دافئ، ثم تجفف اليدين جيدا بعد ذلك.

- السكر والليمون لتنعيم اليدين: الطريقة هنا كالتالي : ملعقة كبيرة عصير الليمون+ وأيضا ملعقة صغيرة من السكر +كذلك قليلا من الماء والطريقة هي : يوضع الخليط على اليدين ، وثم يترك لمدة 5 دقائق، ثم تغسل اليدين بعدها بماء دافئ ثم تجفف اليدين جيدا.

- الطماطم والليمون لتنعيم اليدين: المكونات هي : 3 ملاعق جلسربن +أيضا عصير ثمرة طماطم + عصير ثمرة ليمون الطريقة هنا هي : تخلط الطماطم مع الليمون جيدا. ثم يضاف بعدها الجلسرين ثم تدلك اليدين بالخليط لمدة أربعة دقائق، ثم تغسل اليدين بماء دافئ وتجفف جيدا.

- العسل والبيض لترطيب اليدين: المكونات هنا هي : مقدار من العسل + ملعقة جلسرين + وأيضا بياض بيضة + ثم قليل من مسحوق الشعير الطريقة هنا هي : تمزج المكونات جيدا، وتوضع بعدها على أيدي نظيفة، ويترك المعجون بعدها على اليدين لبضع دقائق ثم يغسل بالماء جيدا.

- الجلسرين لتغذية اليدين : المكونات هنا هي : ثلث كوب من الجلسرين + ثلثي كوب ماء الورد الطريقة هنا : تخلط المكونات وتوضع في زجاجة وترج جيدا بعدها . وثم تخزن في مكان بارد وجاف. وعندئذ تستخدم بتدليك اليدين بهذا الخليط كلما كان ذلك ممكنا.