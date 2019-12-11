شكرا لقرائتكم خبر عن إليك وسائل سهلة لمواجهة الأعراض الانسحابية لمادة «النيكوتين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

مادة النيكوتين هل التي تقود لإدمان التدخين، فهي تخدع الدماغ لتفرز مواد تقلل أعراض الاكتئاب بشكل مؤقت، في الوقت الذي تقوم فيه عناصر التبغ الأخرى بإتلاف خلايا عديدة في الجسم مع الاستمرار في التدخين.

وفي الوقت الذي تبين فيه التقارير رغبة كثير من المدخنين في الإقلاع، تقف الأعراض الانسحابية التي تعقب التوقف عن استهلاك النيكوتين عقبة أمام هذه الخطوة. إليك ما يساعد على التغلّب عليها: