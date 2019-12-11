القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشتهر حليب الصويا بأنه أحد البدائل الشائعة للحليب البقري، إضافة لتمتعه ببعض المزايا الصحية.
وقالت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي: "إن حليب الصويا يعد بديلا جيدا للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب)، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الجلوتين، كما أنه يحتوي على دهون أقل من الحليب البقري".
ولكنها لفتت إلى أن حليب الصويا يفتقر إلى الكالسيوم وفيتامين B12 وفيتامين C، ما يجعله غير مناسب للأطفال.
وأضافت أنه قد يتسبب في الإصابة بالحساسية لدى بعض الأشخاص، وذلك بسبب بروتين الصويا، فضلا عن أنه قد يتسبب في الإصابة بالانتفاخ.
كانت هذه تفاصيل خبر حليب الصويا غير مناسب للأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.