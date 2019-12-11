حقيقة علاقة عارضة الأزياء الأميركية صوفيا سيموندس بليونيل ميسي

واشنطن - لايف ستايل
بعد الشائعات التي تناولت علاقتها بنجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو و نفيها للامر و إشارتها الى ان انها التقت به في اوروبا على سبيل الصدفة , كشفت عارضة الازياء الاميركية من أصول مغربية Sofia symonds ان بعض وسائل الاعلام سعت في الايام الاخيرة الى استثمار لقاء عفوي بينها و بين لاعب كرة القدم العالمي ليونيل ميسي وقالت : قاموا بتحريف الواقعة و الايحاء ان ثمة أمور سرية تدور حولنا , مع العلم ان الرجل مرتبط و ما جرى بالفعل كان يصب في خانة المصادفة , و لا اعلم أي خيال يستخدم هؤلاء لالصاق روايات الغرام بي في كل مرة , و مع اشخاص ممكن ان التقي بهم في بعض الاماكن العامة في اوروبا او أميركا و دول اخرى .
اوضحت ان حياتها الشخصية ملك لها وحدها وقالت : لا افضل تدخل الاخرين في حياتي الخاصة , و حقاً أستغرب ملاحقة البعض لادق التفاصيل , حتى انني حين اصافح أي مشهور في العالم , اترقب في اليوم التالي قصة غرامية يتم نسج خيوطها من حولي , و اجزم ان ميسي هو افضل لاعب كرة قدم بالنسبة لي مع تقدير الكبير لـ كريستيانو رونالدو
و انا احتفظ بصداقة الطرفين وليست هناك أي صلات غير اجتماعية بيننا .
و ختمت Symonds : انا على مسافة واحدة من كل الاصدقاء , و حين سأقع في شباك الحب سأعلن الامر في العلن , و بحكم عملي بالتعاون مع العديد من وكالات عرض الازياء العالمية و شركات الاعلانات , التقي بالمشاهير و هذا لا يعني انني اعشقهم جميعاً .
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