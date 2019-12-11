حركة التغيير السلمي تطالب المغاربة بمقاطعة المشروبات الغازية المسرطنة

دعت حركة "التغيير الشعبي السلمي"، إلى مقاطعة كل المياه والمشروبات الغازية المسرطنة، والتي تؤدي مباشرة إلى الإصابة بالداء الخبيث.وفي منشور يحمل إسمها ، قالت الحركة المذكورة إن مشروب "هواي" الغازي يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلكين، ويؤدي إلى إصابتهم بالسرطان بعد سن الخمسين.وجاء في المنشور، أنه وبعد تحليل المشروب الغازي المشار إليه بجامعة العلوم القنيطرة، رفقة الاساتذة وبعض الطلبة تبين أن "هواي" تتكون من 14 مادة غير طبيعية.

وأوضح منشور الحركة، إلى أن النتيجة المتوصل إليها توضح جليا أن المشروب الغازي المعني مصنوع بنسبة مائة بالمائة من مواد كيميائية قاتلة، قد تسبب السرطان للمستهلك بعد تجاوزه سن الخمسين.وأكدت حركة التغيير التي طالبت بمقاطعة جميع المشروبات المسرطنة، أن النتائج المتوصل إليها بخصوص "هواي" جاءت بعد أسبوع تقريبا من فصل المواد بطرق مختلفة، وقياس تراكيزها داخل نفس القنينة.

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