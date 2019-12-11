شكرا لقرائتكم خبر عن بكتيريا الأمعاء تتعامل بشكل مختلف في البنات والأولاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعتي بريستول وريدينج أن الأطفال تنتج مستويات مختلفة جدًا من الخلايا المناعية والأجسام المضادة وغيرها من الجزيئات المرتبطة بالمناعة وفقًا لجنسها.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، قال الباحثون أن الأدلة السابقة التي تشير إلى أن الاختلاف في المناعة يبدأ أثناء البلوغ أصبحت شيئاً من الماضى.

وقالت الدكتورة "ماري لويس" ، الباحث والمحاضر الرئيسي في علم المناعة الأمعاء وعلم الأحياء الدقيقة في جامعة ريدينج: "التطور الصحيح للجهاز المناعي ضروري لضمان استجابته بشكل مناسب لكل من التحفيز الضار وغير الضار طوال الحياة والتطور، حتى أثناء في الأيام الأولى من الحياة".

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وعلى الرغم من أننا لا نعرف السبب ، فإننا نعرف أن الفتيات الصغيرات يميلون إلى إنتاج استجابة مناعية للحماية أكثر من الأولاد ، ولكن ما لم نتوقع أن نجده هو أن الفتيات الصغيرات أيضًا يبدو أن هناك بيئة مناعية أكثر تنظيماً في أنسجة الأمعاء مقارنة بالأولاد ، وهذا أمر مهم لأن حوالي 70% من الجهاز المناعي في القناة الهضمية وهذا هو المكان الذي يتم فيه تطويره خلال الحياة المبكرة ، إلى حد كبير من بكتيريا الأمعاء المقيمة .

وأضاف الباحثون أن نتيجة هذه الدراسة هي أننا نحتاج إلى إعادة التفكير في كيفية تصميم وتحليل البيانات من التجارب الغذائية لدى الأطفال.

وتم نشر الدراسة في المجلة الطبية Frontiers in Immunology.