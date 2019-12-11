حقائق غريبة حول تربية التوأم.. تعرف عليها

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

ليس بالامر السهل تربية التوأم فهناك العديد من المشاكل التي قد تواجهها الأمّ الجديدة عند ولادة طفليها.



إن كنت حاملا بتوأم، فعليك معرفة هذه الحقائق الغريبة حول تربيتهما:

- الولادة المبكرة: هل كنت تعلمين أن الحامل بتوأم هي أكثر عرضة للولادة المبكرة؟ فقد كشفت الدراسات الحديثة أن 60% من الحوامل بتوأم، تعرّضن للولادة المبكرة.

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- إكتئاب ما بعد الولادة: أثبتت الدراسات أن أمّ التوأم هي أكثر عرضة لإكتئاب ما بعد الولادة وذللك بسبب الضغوط التي تشعر بها والمسؤوليات التي تتحمّلها للعناية بطفلين.

- التوأم غير المتجانس قد يتشابه في شكل كبير: ليس من الضروري ألاّ يتشابه التوأم غير المتجانس. ففي بعض الأحيان قد يشبهان بعضهما في شكل كبير!

- المنافسة مفيدة بين التوأم: لا تقلقي إن كان توأمك يتنافس في شكل مستمر. فالمنافسة تلعب دوراً مهماً في تشجيعهما على التقدّم والتطوّر. لا تقلقي إذاً من هذا الأمر لأن المنافسة طبيعية بين الأطفال.

- العلاقة التي تجمع ما بين التوأم مميزة جدّاً: هل كنت تعلمين أن العلاقة التي تجمع ما بين التوأم مميزة جداً وفريدة من نوعها؟ فهناك التوأم الذي يتمتع بشخصية متقاربة جداً ويعتمد على العادات والتصرفات نفسها وهناك التوأم الذي يتمتع بإختلافات عدّة على كل الأصعدة، وهناك التوأم الذي يفهم على بعضه من إشارة بسيطة.