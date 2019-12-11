علامات تدلّ إلى أن حياتك الزوجية طويلة الأمد.. ما هي؟

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

هناك العديد من العلامات التي قد تدلّ إلى أنّك ستتمتعين بحياة زوجية طويلة الأمد، إكتشفي ما هي في واعرفي من تلقاء نفسك إن كانت علاقتك سليمة أو على وشك التدهور:



- حب المشاركة: إن الثنائي الناجح والذي يستمرّ في الحياة الزوجية هو الثنائي الذي يحبّ المشاركة في مختلف الأمور الحياتية. إن كنت تريدين الحفاظ على علاقة طويلة الأمد حاولي من اليوم أن توقظي حسّ المشاركة في علاقتك الزوجية.

- الثقة: إن سرّ العلاقة الناجحة هو الثقة. لا يمكنك وزوجك التمتّع بعلاقة زوجية طويلة الأمد في حال كانت علاقتكما تخلو من الثقة المتبادلة.

- إحترام حرية الآخر: لا يمكن أن تبني علاقة ناجحة وطويلة الأمد إن كنت وزوجك لا تحترمان حرية بعضكما الشخصية.

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- الدعم والمساندة: إن دعم الشريك ومساندته في كل الأوقات خير دليل لعلاقة صحية وطويلة الأمد.

- القدرة على المضي قدماً والتعلّم من الأخطاء: إن الثنائي الذي يتمكّن من تخطي أخطاء الماضي والمضي قدماً لن يتمكن أبداً من الإستمرار في الحياة الزوجية.

- تقبّل الآخر الطرف الآخر وإحترامه: إن الإحترام مفتاح من مفاتيح العلاقة الزوجية طويلة الأمد!

- مواجهة المشاكل بنضوج: إن الثنائي الذي يتهرّب من المشاكل من دون أن يواجهها لا يستطيع أن يستمرّ. إن كنت تريدين الحفاظ على حياتك الزوجية، عليك وزوجك مواجهة المشاكل بنضوج ووضوح.