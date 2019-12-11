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شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. هل تعلم أن في جسم الإنسان دماغاً ثالثاً؟ والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
بعد دراسات طويلة يؤكد العلماء انهم، اكتشفوا في الأمعاء ثالث دماغ في جسم الإنسان.
حسب قولهم، هذا الدماغ مسؤول عن عمل ووظائف وصحة الجهاز الهضمي، وهو يعمل لوحده، على خلاف الدماغ والنخاع الشوكي اللذين يتعاونان فيما بينهما.
ووفقا للديار ان ما يثبت صحة هذا الأمر، هو ان الأمعاء تستمر في عملها حتى عند فقدانها الاتصال بالنخاع الشوكي والدماغ.
ويقول العلماء انه بعد هذا الاكتشاف المهم من الضروري اجراء دراسات اوسع على "الدماغ الثالث"، قد تشكل نتائجها طفرة علمية كبيرة للأمام.
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