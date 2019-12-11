شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل أنك تتناول أملاح كتير فى طعامك.. خلى بالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الملح من الأطعمة التى يجب التقليل منها قدر الإمكان، لأن الكثير من الأملاح يلحق الضرر بجسمك ويصيبك بارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأمراض، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض وعلامات تدل على أنك تتناول الكثير من الأملاح فى طعامك وتحتاج لعمل ديتوكس لجسمك، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

الملح هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتسلل إلى نظامك الغذائي بأسرع الطرق دون أن تدرك، وقد ينبهك جسمك أنك تتناول كميات كبيرة من الأملاح بعلامات صامتة يجب أن تكون على دراية بها لتزيل السموم الزائدة والأملاح.

علامات تدل أنك تتناول أملاح كتير فى طعامك

الشعور بالعطش الدائم

قد يجعلك تناول الملح أو إدمانك له تعاني من متلازمة جفاف الفم، حيث يمكن للصوديوم الزائد أن يعيق توازن السوائل في الجسم وبالتالي يجبرك على مواجهة مشاكل رطوبة الجسم، فالشعور بالعطش إن إشارة واضحة إلى أن الجسم يحتاج إلى المزيد من العناصر الغذائية المرطبة وتقليل الملح.

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الصداع المستمر والمزمن

إذا كان لديك صداع خفيف ومزمن يؤثر عليك منذ فترة من الزمن، فقد يكون ذلك علامة على أنك بحاجة إلى مراقبة كمية الملح التى تتناولها، في أغلب الأحيان، يمكن أن يحدث الصداع بسبب الجفاف والذي يمكن أن يحدث عندما لا يكون لدى الجسم سوائل مرطبة مفيدة ونتيجة كثرة الأملاح.

لا تستطيع تذوق الطعام إلا بما اعتدت عليه من الملح

هذه هي واحدة من العلامات الأكثر شيوعا التي غالبا ما يتم تجاهلها، إذا كان جسمك يتكيف مع قدر معين من الملح في النظام الغذائي، فلن يتمكن من تناول كمية أقل وهذا يدل على أنك مدمن لتناول الملح، لكن الأساس هو أنه يمكنك تقليل الملح دون الإضرار بالنكهة.

تورم الجسم

يمكن أن يؤثر تناول الملح على آلية الاحتفاظ بالمياه الطبيعية في الجسم، هذا ، بدوره ، يمكن أن يدفع الجسم إلى احتباس المياه بداخله ويسبب الأمراض مثل: الوذمة ويجعلك تشعر بالتورم.

التشنج والألم

تناول الملح الزائد يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ضرر كبير في عظامك وصحتك الهيكلية، قد يصعب على الجسم إفراز الكثير من الملح ويؤدي إلى فقد كثير من الكالسيوم، هذا ، بدوره ، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مزمنة مثل ضعف العظام ، التشنج والألم.