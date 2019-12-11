وصفة طبيعية ساحرة لفرد الشعر

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

النساء تعتبر أهم شيء فيها هو شعرها، حيث يعطبها ثقتها بنفسها ويشعرها بجمالها، لذا تحاول النساء الاهتمام بشعرهن ومظهرهن ليكون جذاب وانيق لكن ذلك يكلفهن الكثير من المال خاصة للواتي يمتلكن شعراً أجعداً.



ومن المعروف أن طرق العناية بالشعر وفرده كثيرة ومتعددة، مثل الكيراتين وانواع البروتينات المختلفة مع الصبغات والخلطات الكيماوية لفرد الشعر، ولكن كل هذا له الكثير من الاثار الجانبية، ومكلف جداً، ولكن هل يمكن فرد الشعر وجعله لامع وطويل بدون تكلفة كبيرة؟

الإجابة هي نعم، يمكنك فرد شعرك واعطاءه اللمعان والتغذية وكل العناصر الطبيعية التي يحتاج لها بدون تكلفة على الاطلاق، وكل ما تحتاجينه هو:

موزة ناضجة جدا، صفار بيضة، القليل من الزبادي الطبيعي حسب رغبتك، ويمكن أن تضاعفي المقادير حسب طول الشعر.

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أما طريقة التحضير:

- قومي بخلط جميع المكونات وضعيها على الشعر مع فرده جيدا من الأعلى حتى الجذور، ويمكن استعمال ظهر فرشاة الشعر لمساعدتك على فرده.

- اتركيه لمدة ثلاث ساعات.

- بعد تجفيف الشعر بالمنشفة قومي بدهنه بزيت جوز الهند و لفيه وضعي عليه ايشارب حتى يجف وأخيرا ستجدين أنه أصبح ناعما جدا و به لمعة أكثر من رائعة.

ويمكنك تكرار الوصفة اسبوعياً، لا يضر مثل المستحضرات الصناعيه بالعكس فهي مفيدة جدا.