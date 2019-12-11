شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات ضروريّة للتخلّص من حرقة المعدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 حرقة المعدّة تسبب انزعاجاً كبيراً لدينا خصوصاً وأنّها تترافق مع طعم مرّ. كافحوها من خلال طرق بسيطة جداً:

تجنّبوا تناول الشوكولاته، النعناع، صلصة الطماطم، الحمضيات، العصائر، والمشروبات الغازية. لا تتناولوا الأطعمة الدسمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون وبالتالي تتطلب وقتاً أطول للهضم. Advertisements لا تناولوا وجبات أكبر من حاجة الجسم ما سيشعركم بالامتلاء والضغط وبالتالي يسبب دفع الأسيد في المعدة. الامتناع عن شرب الكحول لأنّه يزيد من الأسيد الموجود في المعدة. التوقف عن التدخين لأنّه يمكن أن يضعف العضلة الموجودة بالمعدّة. الامتناع عن تناول الطعام لساعتين أو ثلاث ساعات قبل وقت النوم.

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