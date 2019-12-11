كيف تتخلص من الأرق؟

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

يعتبر الأرق مشكلة شائعة، تترك تأثيراً سلبياً كبيراً على الصحة الجسدية والعقلية، وعلى نوعية الحياة بشكل عام، لذا سنقدّم لكم طريقتي تدليك تتركزان على اليدين ثبتت للتخلص من هذه المشكلة والتمتع بنوم هانئ وغير متقطع.



وينبغي في الطريقة الأولى استخدام الإبهام والسبابة في اليد اليمنى، للضغط على إبهام وأصابع اليد اليسرى من الأسفل إلى الأعلى بين 5 و10 مرات، وتبديل اليدين وتكرار العملية ذاتها.

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أما الطريقة الثانية، فتقتضي بضم القبضة اليمنى والضغط على زوايا المعصم من الداخل، بواسطة الإبهام الأيسر طوال 5 إلى 10 دقائق، وتكرار الأمر عينه باليد الأخرى.

ويُنصح بتكرار الطريقتين قبل الخلود إلى النوم، وعند الاستيقاظ ليلاً.