هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت حبة "كمثرى" يومياً!

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

أثبتت الأبحاث العلمية بأن تناول ثمرة واحدة من الكمثرى يوميا يساعد على فقدان ما يقرب من نصف كيلوجرام من وزن الجسم، كما أن تناول تفاحة واحدة يوميا يغني عن زيارة الطبيب، ونعرض فوائد تناول ثمرة واحدة من الكمثرى يوميا على جسم الإنسان ونقص الوزن.



– الكمثرى تحتوى على نسبة كبيرة من الألياف تعطي إحساس بالشبع والشعور بالامتلاء مما يقلل من تناول الإنسان للطعام لفترة طويلة والبتالي فقدان الوزن.

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– تناول الكمثرى يعمل على زيادة معدل امتصاص الجسم للمعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة من الطعام ويحافظ على الصحة العامة وصحة الجهاز الهضمي.

– ثمرة الكمثرى تحتوي على سعرات حرارية قليلة، وتحتوي على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات ومضادات أكسدة التي تؤدي إلى خسارة الوزن، وكذلك فأن الكمثرى خالية من الكوليسترول والصوديوم مما يساعد على خسارة الوزن بسهولة.

– الخلاصة هي أن تناول ثمرة واحدة من الكمثرى يومياً يساعد على فقدان نصف كيلو من الوزن ويمنح الجسم ما يحتاجه من الألياف وفيتامين ج والعديد من العناصر الغذائية والمعادن المفيدة للجسم والتي تساهم في فقدان الوزن.