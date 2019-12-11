هكذا تعالجوا البلغم!

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

يعتبر البلغم مخاط سائل يتم تكوينه في تجويف الحلق وينتج عن الرشح والبرد وإلتهاب في الأنف، يمكن أن يكون السيلان الناتج عن الأنف أو السعال الشديد من الأسباب المكونة للبلغم، وهذه الأسباب أيضاً لمقاومة الجسم لهذا الجسم ومحاولة طرده إلى الخارج، وعندما يتكون البلغم داخل الحلق يشعر المصاب بعدم الراحة والأنزعاج المستمر، ويمكن أن يفقد المصاب الشهية ويصبح بحاجة إلى العلاج المناسب له وشفاء منه.



هناك الكثير من الخطوات التي يمكن إستعمالها من أجل علاج البلغم ونذكر منها ما يلي:

Advertisements

خلط كمية صغيرة بمقدار ملعقة صغير من مسحوق الفلفل الأبيض مع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، وتناولها لمدة خمس أيام ثلالث مرات في اليوم. خلط ملعقتان صغيرتان من العسل الصافي مع ملعقتان كبيرتان من عصير العنب الطازج، وتناول هذه الخلطة لمدة خمسة أيام وثلاث مرات يومياً. خلط ثمرة بصلة صغير الحجم مع نصف ليمونة متوسطة الحجم ونضيف عليهما كاسة ما ء مغلي ثم نضيف ملعقة عسل ونخلطهم جميعاً مع بعضهم البعض، وبعدها نترك المزيج جانباً ومن ثم يتم شربه مرة واحدة ويكرر شرب هذا المزيج لثلاث أيام وثلاث مرات يومياً.

يمكن أيضاً أن نخلط ثمرة بصل مع أوراق النعناع أو أوراق الكافور في وعاء مع الماء وغليهم جيداً وبعدها نضعه جانباً ونقوم بإستنشاق البخار المتصاعد من الوعاء وتكرار العملية لعدة أيام وأكثر من مرة يومياً. نقوم بتقطيع ثمرة ليمون متوطة الحجم إلى نصفين ونرشها بالملح والفلفل ويقوم الشخص مصاب بمصها لأنها تقوم بتجفيف المخاط وتخفف من شدة السعال. عدم تناول أياً من الحليب أو مشتقاته طولة فترة إصابة الشخص بالبلغم لأن الحليب لا يساعد في تخلص من البلغم ويزيد منه إذا تناوله. عدم تناول عصير الجريب فروت، مع إنه ينصح بتناول الحمضيات والجريب فروت في حالات الزكان ولكنها لا تفيد ولا تساعد في تخلص من البلغم. تناول ثمار الكمثرة مرات عديدة خلال الإصابة في البلغم، فهم يعتبر طارد قوي للبلغم خصوصاً عند الأطفال.

خلط نصف ملعقة قرفة مطحونة مع مقدار من القرنفل المطحون ومطحون الزنجبيل الجاف في كاسة من الماء المغلي ونمزجهم مع بعضهم البعض، ونضيف ملعقة عسل على المزيج، فهذا المزيج يتمشربه لتخفيف السعال ويعالج البلغم ويزيله. شرب الكثير من السوائل خصوصاً الماء يجب أن تشرب أكثر من سبعة إلى ثمانية أكواب على الأقل يومياً، وشرب السوائل الساخنة فهي ترطب الحلق وتزيل البلغم تدريجياً.