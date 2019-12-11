وصفة سحرية لزيادة كثافة الشعر!

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

وصفة طبيعية سحرية لزيادة كثافة الشعر وإطالته في شهر واحد .



المكونات:

1/2 لتر من زيت الخردل.

3 ملاعق من بذور الحلبة.

الطريقة:

يصب زيت الخردل في وعاء ستانلس ويضاف إليه بذور الحلبة.

يوضع الخليط على نار هادئة لمدة 15 دقيقة أو حتى يتحول لون بذور الحلبة إلى اللون الأسود ويتحول لون الزيت من اللون الذهبي إلى البني الداكن.

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يُرفع الإناء من على النار ويترك جانباً لمدة 30 دقيقة حتى يبرد الزيت تماماً.

يصفى الزيت من بذور الحلبة ويعبأ في زجاجة نظيفة لحين الاستخدام.

طريقة استخدام الزيت:

قبل الاستحمام بيوم يدهن الشعر بقليل من الزيت قبل النوم مع تدليك فروة الرأس جيداً لمدة 10 دقائق ويغطى الشعر بغطاء الحمام ويشطف في الصباح، كما يمكن تركه لمدة ساعة ثم يشطف بالماء وشامبو ذو تركيبة لطيفة. وتكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.

ويمكن خلط مقدار من هذا المزيج مع مقدار من زيت الزيتون والذي يساعد على زيادة كثافة الشعر الخفيف.

يجب المداومة على استخدام هذه الخلطة لمدة شهر وستلاحظين زيادة طول الشعر وكثافته وتوقف سقوطه تماماً.