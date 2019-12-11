تعرف على المأكولات المناسبة للتخلص من الشيب!

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الأربعاء 11 ديسمبر 2019
غالبًا ما يرتبط ظهور الشعر الأبيض بالتقدم في السنّ.
ولكن ما يجهله كثيرون هو أنّ لسوء التغذية دورا مهما في حدوث الشيب وخاصة في حال وجود نقص شديد في بعض العناصر الغذائية المهمة في تكوين مادة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر.
اليكم لائحة ببعض المأكولات التي يمكن اللّجوء اليها للتخلّص من الشيب:
- السلمون:
من المعروف أن السلمون من أهم المأكولات البحرية التي تساعد على مكافحة الشيب. فسمك السلمون هو مصدر طبيعي للـ"سيلينيوم" الذي ينظم إنتاج الهرمون، الذي يؤدي بدوره إلى المحافظة على لون الشعر.
- الشوكولا:
يساعد الشوكولا على منع ظهور الشعر الأبيض وذلك لأنّه غنيّ بشكل طبيعى بالنحاس، ومن المعروف أن النحاس ينتج "الميلانين" في الشعر، وهي المادة المسؤولة عن إنتاج اللون في الشعر.
- اللّوز:
اللّوز، تماما كالشوكولا، غني بالنحاس الذي يعتبر أساسي في انتاج "الميلانين".
- الخضروات الورقية الخضراء:
تحتوي الخضروات الورقية الخضراء على الفيتامنيات والمعادن التي تغذي فروة الرأس والتي تساهم في التخلّص من كلّ مشاكل الشعر بما فيها الشيب.
- التوت :
يعتبر التوت غنيّا بالفيتامين C مما يغذّي البشرة والشعر.
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