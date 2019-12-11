ما سبب سيلان اللعاب اثناء النوم؟

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

زيادة سيلان اللعاب مشكلة يتعرض لها البعض أثناء النوم وتسبب حرجاً شديداً لصاحبها، ويرجع الأطباء هذه الحالة إلى أسباب موضعية في الفم والأسنان.



وينصح الأطباء بضرورة استشارة طبيب الأسنان لمعرفة اذا كان هناك سبب ما في الفم يقف وراء سيلان اللعاب، على سبيل المثال:

1- قد يكون سيلان اللعاب من الفم بسبب مشكلة في الأسنان، بمعنى أن يكون هناك بروز للأسنان الأمامية فينفتح الفم أثناء النوم فيسيل اللعاب، وهذا يمكنك اكتشافه بنفسك.

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2- قد يتعلق الأمر بالأنف والجيوب الأنفية، والحساسية والالتهابات في الأنف، مما يضطر الإنسان للتنفس من فمه دون أن يشعر أثناء النوم فيسيل اللعاب؛ لذا يجب عليك زيارة اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة، حيث سيتمكن بإجراء الكشف عليك من التأكد من ذلك.

3- قد يكون سبب هذه الحالة خللاً في إفراز الغدد اللعابية في الفم بحيث يزيد إفرازها عن الطبيعي، وفي هذه الحالة عليك مراجعة طبيب لإعطائك العلاج المناسب.

4- قد يحتمل الأمر وجود طفيليات بالأمعاء "كالزحار مثلا أو ديدان الأسكاريس" وهي التي تتسبب في خروج هذا اللعاب أثناء النوم.

5- قد يكون هناك ارتخاء في العضلات المحيطة بالفم بحيث إنها تتفتح تلقائيًّا بعد النوم ما يؤدي إلى سيلان اللعاب.