حقائق ستدهشك عن جسدك.. فما هي؟

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

هنالك حقائق مدهشة أودعها الله فينا، وقد تكون أحد هذه الحقائق أننا نألف كل شيء يحيط بنا ونعتاد عليه، فإن رأينا غيره سوف نندهش ونستغرب سواء أكان أفضل منه أو أسوء منه، ونذكر بعض هذه الحقائق:



الحقيقة الأولى: معظم الأطفال تكون لون عيونهم زرقاء عند الولادة، ولكن وبسبب الأشعة فوق البنفسجية يتغير لون عيونهم.

الحقيقة الثانية: إن جسدك ينتج من اللعاب ما يكفي لملئ حمامين سباحة.

الحقيقة الثالثة: متوسط ما يأكله الناس طيلة حياتهم 50 طن من الطعام ويشربون 50 ألف لتر من السوائل طول حياتك.

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الحقيقة الرابعة: إن العضلات التى تتحكم فى حركة عينيك تنقبض 100,000 مرة يوميا ما يعادل 50 ميل مشيا على قدميك.

الحقيقة الخامسة: هل تعلم أن 90 % من المعلومات تصل دماغك من خلال عينيك.

الحقيقة السادسة: هل تعلم أن دماغك يستهلك 20 % من الأكسجين الذى تتنفسه.

الحقيقة السابعة: في كل كلية يوجد مليون فلتر يعمل على تنقية 1,3 لتر من الدم كل دقيقة و يخرج 1,5 لتر من البول كل يوم.