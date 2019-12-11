شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لكم إذا شربتم عصير الأناناس لمدة سنة؟ والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

نادرون هم الناس الذين لا يحبون الأناناس. لكن هناك العديدين الذين يتهربون من شراء هذه الفاكهة الاستوائية بحجة أنها صعبة التقطيع أو أنها غالية الثمن. إذا كنتم من هذه النوعية، فلدينا 10 معلومات ستجعلكم تغيرون رأيكم. لأن الأناناس هو هدية حقيقية من الطبيعة لنا مفعمة بالفيتامينات والأنزيمات ويمكنه أن يعالج الالتهابات والأمراض. إذا شربتم عصير الأناناس الطبيعي كل يوم، ستتفاجأون للتحسن الذي سيشعر به جسمكم !



إليكم 10 حقائق عن الأناناس.

1-التهابات أقل

يحتوي الأناناس على أنزيم يسمى البروميلين bromelain ( احفظوا جيداً هذا الاسم). تؤكد الدراسات العلمية أن البروميلين لديه القدرة على التخفيف من الالتهابات وعلاجها والقضاء على السموم التي تهاجم الأعضاء في داخل الجسم. إنها مادة تستخدمها الصناعة الصيدلانية بشكل منتظم. لكنكم تجدونها في عصير الأناناس بشكل طبيعي !

2-فقدان الوزن

شرب عصير الأناناس الطبيعي على الريق يضعف الرغبة التي لا تقاوم في تناول السكر خلال النهار. فهو يحتوي على الفيتامين B1 الذي يحول السكريات إلى طاقة بشكل فوري. إنه محفز حقيقي لعملية الحرق في الجسم !

3-حماية من الطفيليات في الكبد والأمعاء

البروميلين يمتلك أيضاً خصائص مضادة للطفيليات وهو علاج ممتاز لديدان الأمعاء. إذا كان لديكم الدودة الوحيدة، استفيدوا من العلاج بعصير الأناناس الطبيعي. إنه يقتل الدودة في ثلاث أيام فقط ! يمكنكم أن تشربوا عصير الأناناس أيضاً لمحاربة الدود الأبيض في الأمعاء.

3-مشاكل أقل في الغدة الدرقية

الأناناس غني باليود الذي يساعد في التخفيف من الالتهابات المرتبطة بأمراض الغدة الدرقية.

4-يخفف من مخاطر الجروح والتشنجات

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البوتاسيوم الموجود في الأناناس يثبت الأملاح المعدنية في الجسم. عندما تتناولون البوتاسيوم بانتظام، ستعانون من تشنجات عضلية أقل في التدريبات الرياضية وسيتضاءل خطر أن تجرحوا نفسكم خلال النشاط الجسدي أيضاً.

5-سموم أقل

مضادات الأكسدة والأنزيمات الموجودة في الأناناس هي أفضل مضادات للسموم نستطيع أن نجدها. إذا شربتم عصير الأناناس الطبيعي بشكل منتظم، سيتخلص جسمكم من المعادن الثقيلة.

6-هضم أفضل

يعزز البروميلين الهضم ويساعد في الوقاية من الاضطرابات الهضمية.

8-أسنان صحية أكثر

الأناناس هو السر لتبييض الأسنان. اشربوا عصير الأناناس الطبيعي كل يوم وقولوا وداعاً للابتسامة الصفراء الشبيهة بابتسامة الساحرات. وبشكل خاص، يجعل الأناناس أسنانكم أقوى وأكثر صحة !

9-نظر أفضل

يحتوي الأناناس أيضاً على فيتامين A وعلى البيتا كاروتين اللذان لديهما القدرة على تحسين النظر. عندما تشربون كوباً من عصير الأناناس كل يوم، تستطيعون تأخير مشاكل النظر التي تظهر مع العمر.

10-الأناناس ضد السرطان

أثبتت دراسة قامت بها National Library of Medicine أن البروميلين الموجود في الأناناس يمكن أن يستخدم في محاربة السرطان. تؤكد الدراسة أيضاً أن هذا الأنزيم يعطي نتائج أفضل من العلاج الكيميائي.

الآن وقد عرفتم كل هذه الخصائص، أنتم تطرحون على نفسكم بالتأكيد سؤالاً : كيف نحضر عصير الأناناس ؟ ( العصير المتوفر في الأسواق يحتوي أطناناً من السكر، لهذا اصرفوا النظر عنه واشتروه طازجاً ). إليكم الوصفة :

قطّعوا ثمرة أناناس طازجة وقشروها. ثم قطّعوها إلى شرائح أو قطع. ضعوا هذه الشرائح أو القطع في إبريق تملأونه ماء. في الصيف، تستطيعون أن تضيفوا قطع الثلج للإحساس بالانتعاش ! هذه الوصفة طبيعية 100 % سهلة وسريعة التحضير وأفضل ب 100 مرة من عصير الأسواق التجارية.