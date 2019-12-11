تعرف على طرق التغلب على النعاس!

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

يعاني الكثيرون من النعاس المفرط أثناء النهار، لذلك جاءت الحاجة إلى اكتشاف بعض الطرق الطبيعيّة لتجنبكم الشعور بالنعاس والكسل أثناء العمل.



واليكم أبرزها:

1- شرب كوب من الماء على الريق

تؤكّد دراسات عدّة على أهمية هذه الخطوة للصحة فهي تزيد من النشاط صباحًا، مما يقلل من الكسل والخمول.

2- ممارسة الرياضة يوميًا

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ابدؤوا صباحكم بالتمارين الرياضية كونها تزيد من ضخ الدم إلى الدماغ مما يقلل إحساسكم بالكسل.

3- الحفاظ على روتين النوم

يشير الباحثون إلى أن الخلود إلى النوم في الوقت نفسه والاستيقاظ في الوقت نفسه يوميًا يؤثران على ضبط الساعة البيولوجية التي تنظم إحساسنا بالنعاس أو التيقظ.

4- التعرض للضوء لتخفيف التعب

إن البيئة ذات الإضاءة الخافتة تعمل على تفاقم الشعور بالإرهاق والتعب، وقد أظهرت الدراسات أن التعرض للضوء الساطع يقلل من الإحساس بالنوم ويزيد من اليقظة، لذا اعملوا على زيادة كثافة الضوء في مكان عملكم.

5- التعرّض لأشعة الشمس يوميًا

يقول الخبراء انّ أشعة الشمس تعمل على تجديد النشاط اليومي، لذلك يجب التعرّض للشمس لمدّة نصف ساعة على الأقل يوميًا.