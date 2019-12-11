دراسة: أشجار الشوح الاصطناعية خطرة على الصحة

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

بينت نتائج دراسة علمية ان أشجار الشوح الاصطناعية التي تزين خلال احتفالات عيدي الميلاد ورأس السنة تشكل خطورة على الصحة، وخاصة على صحة الرجال.



فقد أجرى باحثون من جامعة سيمون فريزر الكندية دراسة لتحديد خطر أشجار الشوح (شجرة الميلاد ورأس السنة) على الصحة. وبينت نتائج هذه الدراسة ان المادة المستخدمة في صناعة هذه الأشجار مضرة جدا بالصحة.

فتصنع اشجار الشوح الاصطناعية من مادة البولي فينيل كلوريد السامة، التي ينبعث منها غاز يسبب هيجان كرة العين كما هو معروف. ولكن الباحثين اكتشفوا ما هو اخطر من هذا.

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يقول البروفيسور "بروس لينفيار" من الجامعة "يحاول المنتجون تخفيض احتمال نشوب حريق فيها، لذلك يضيفون مادة فثالات الرصاص والقصدير او الباريوم لجعلها اكثر أمنا. كما ان هذه المواد تجعلها لينة ومرنة ومتينة. وهذه المواد بالذات خطرة على الصحة".

فالجسم يمتص مادة الفثالات من خلال الجلد ومنه تنتشر في انحاء الجسم وتتراكم في الأعضاء الداخلية مثل الكبد والكلى والأعضاء التناسلية والغدد والجهاز العصبي.

يعتقد العلماء ان هذه المادة تسبب السرطان والربو والعقم وهي خطرة أكثر على صحة الرجال، لأنها تسبب انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون، مما يؤدي الى انخفاض كمية الحيوانات المنوية وفعاليتها.

لذلك ينصح الباحثون بضرورة ترك هذه الشجرة الاصطناعية بعد شرائها في الهواء الطلق (شرفة أو الحديقة أو أي مكان مكشوف) لأن هذه الغازات السامة تتطاير بسرعة، مما يقلل من ضررها.