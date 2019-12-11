تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي الموز و المانجو و الفراولة

المقادير 4 x عدد ثلج

1 x عدد موز (مقشرة و مقطعة)

1 x ثمرة مانجة (منزوعة البذر و مقطعة)

½ x كوب حليب كامل الدسم

½ x كوب فراولة الخطوات إخلطي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي

إسكبيها في أكواب وقدميها بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى الموز تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تارت بالفراولة والكريمة

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