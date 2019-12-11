تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الشوفان

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x عدد بيضة (طازجة)

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

1 x رشة ملح

1 x كيس فانيليا

½ x كوب كاكاو (خام)

½ x كوب شوفان (ناعم)

½ x كوب عسل نحل

½ x كوب حليب خالى الدسم

¼ x كوب زيت عباد شمس

¼ x كوب دقيق

¼ x كوب مكسرات الطريقة: فى وعاء نضع اللبن والزيت والبيض والعسل والفانيليا ونضرب جيدا.

فى وعاء اخر نضع الدقيق والشوفان ورشة الملح والكاكاو والمكسرات والباكينج بودر و ونخلطهم جيدا.

نضيف خليط الدقيق بالتدريج لخليط اللبن والبيض ونخفقهم برفق حتى يتم الحفاظ على الهواء بداخل عجين الكيك.

نضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 مدة 20 دقيقة أو لحين أن تنضج. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة تحضير كيك اسفنجي بالكاكاو تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كيك العسل والمشمش

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