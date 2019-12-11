القاهرة - لايف ستايل المقادير 5 x معلقة كبيرة نشا

4 x كوب عصير مانجة

2 x معلقة كبيرة ماء زهر

1 x عدد حليب مكثف (علبة)

1 x لتر ماء

½ x كوب ماء (فاتر)

½ x كوب كريمة مخفوقة (للتزيين) الطريقة: فى حلة على النار هنغلى عصير المانجة مع التقليب المستمر.

هندوب نصف كمية النشا فى كوب من الماء وهنضيفهم لعصير المانجة مع التقليب المستمر لحد ما الخليط يبقى قوامه كثيف.

هنضيف الخليط فى بولة ونغطيها ويدخل الثلاجة لحد ما يبرد ويتماسك.

فى حلة على النار هنضيف الحليب المركز والماء وماء الزهر ونقلب كويس لحد ما الخليط يغلى.

هنقلب باقى كمية النشا فى نصف كوب ماء فاتر ونضيفها للحليب المركز ونستمر فى التقليب لحد ما قوام الخليط يتقل, وهنرفعه من على النار ونسيبه يبرد حوالى 10 دقائق.

هنضيف خليط الحليب لخليط المانجو بالتدريج مع التقليب الخفيف ونسيبهم فى درجة حرارة الغرفة شوية وبعدين ندخل البولة الثلاجة تانى لحد ما تبرد.

هنزين المهلبية بالمكسرات والكريمة وتقدم.. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي المانجو والفراولة طريقة عمل فادج الشوكولاته بالمارشملو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية المانجو بالمكسرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.