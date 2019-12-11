تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية النوتيلا

القاهرة - لايف ستايل المقادير 10 x عدد بسكوت (دايجستف)

4 x معلقة كبيرة نشا

3 x كوب لبن كامل الدسم

3 x معلقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

1 x كيس لبن بودرة (صغير)

½ x كوب شيكولاته سايحة (نوتيلا) الطريقة: فى وعاء يوضع اللبن و النشا والسكر واللبن البودره ويضرب باستخدام المضرب اليدوى حتى الذوبان.

ويرفع على النار ويحرك باستمرار حتى الغليان ويرفع من على النار.

ويوزع فى اكواب ويفتت البسكوت ويوزع طبقه فوق المهلبية . نضيف طبقة من النوتيلا ثم نوزع طبقة أخرى من المهلبية ثم نوزع البسكوت المفتت والنوتيلا وتقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير موز بالشيكولاتة طريقة عمل بسكوت البطيخ

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