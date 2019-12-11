تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الجنزبيل

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x معلقة صغيرة جنزبيل

1 ½ x كوب دقيق

1 x معلقة صغيرة نشا

1 x معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

1 x عدد بيضة (مخفوقة)

¾ x كوب سكر بنى

¾ x كوب لبن كامل الدسم (دافئ)

¼ x كوب عسل أسود

⅛ x كيلو زبدة الخطوات فى إناء على النار نضع الزبد والسكر والعسل الأسود ونخلط جيدا حتى يتجانسوا تماما ويذوب السكر.

ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماما.

فى وعاء اخر نخلط الدقيق والنشا والجنزبيل والبيكربونات ونخلط جيدا.

ثم نضيف خليط الزبد والبيضة المخفوقة ونخلط جيدا حتى يتجانسوا.

ثم نصب خليط الكيك فى صينية مدهونة بالزبد ونضعها فى الفرن عند درجة حرارة لمدة 40 دقيقة أو لحين أن تنضج.

تترك لمدة عشر دقائق قبل التقطيع حتى تهدأ ثم تقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك التوفى تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك اليوسفى

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