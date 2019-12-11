تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك اللوز

القاهرة - لايف ستايل المقادير 110 x جرام زبدة (مذابة)

1 ½ x معلقة صغيرة شراب اللوز المركز

1 ¼ x كوب دقيق

1 ¼ x كوب سكر بودرة

1 x عدد بيضة (طازجة بدرجة حرارة الغرفة)

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x رشة قرفة

¾ x كوب حليب كامل الدسم

½ x كوب مربى

½ x كوب لوز (مفروم)

½ x كوب لوز (محمص ومقطع أنصاف) الطريقة: فى وعاء عميق نخفق الزبد مع السكر جيدا حتى يتجانسوا.

ثم نضيف البيضة وخلاصة اللوز ونخفق جيدا.

ثم نضيف الحليب ونخفق.

نخلط الدقيق مع الباكينج بودر واللوز المفروم والقرفة.

ثم نضيف خليط الدقيق على دفعات للمزيج السابق ونخفق جيدا حتى يتجانسوا تماما.

فى صينية مدهونة بالزبد نصب خليط الكيك ونضعة فى الفرن عند درجة 180 لمدة 30 دقيقة أو لحين أن تنضج.

تترك الكيك حتى تبرد ثم تدهن بالمربى ويوزع فوقها شرائح اللوز المحمص وتقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير مبشورة مربى المشمش تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك اليوسفى

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