تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج المقرمش

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x كوب زيت عباد شمس (للقلى)

4 x عدد بيضة

2 x كوب كورن فلكس (مقطع قطع صغيرة)

2 x كوب دقيق ذرة

2 x عدد ورق لورا

1 x معلقة صغيرة بهارات دجاج

1 x رشة ملح

1 x معلقة صغيرة بابريكا

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة بصل (بودرة)

1 x عدد دجاجة كاملة (مقطعة 8 قطع)

1 x معلقة صغيرة زعتر مجفف

1 x معلقة صغيرة بودرة ثوم

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x معلقة صغيرة ملح

½ x كوب لبن كامل الدسم

¼ x كوب سميد الطريقة: نغسل قطع الدجاج جيدا ثم نسلقها ف مياه ع النار ونضع رشه الملح ورشه الفلفل وورق اللوري حتي تستوي حوالي نصف سواء.

بعد ذلك نصفيها من الماء ونضع عليها ملعقه الملح وبهار الفراخ والبابريكا والزعتر البودر ونضعها في الثلاجه حوالي نصف ساعه.

اثناء وضعها في الثلاجه، نحضر وعاء ونضع فيه دقيق الذرة والثوم البودر والبصل البودر والبيكنج بودر ونحضر وعاء ثاني ونضع فيه البيض واللبن ونحضر وعاء ثالث ونضع فيه الكورن فليكس ودقيق السمولينا.

نقوم باحضار الفراخ ونضعها في دقيق الذرة ثم البيض واللبن ثم الكورن فليكس. ٥. نسخن الزيت الغزير جيدا ونضع فيه قطع الفراخ جيدا حتي يصبح لونها ذهبي.بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير برياني السمك بألذ البهارات طريقة إعداد وتحضيردجاجة بالمرتة

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