تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاطس المكسيكى

المقادير

3 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x معلقة كبيرة بصل أخضر (مفروم)

2 x معلقة كبيرة قرن فلفل حامى (أخضر أو مخلل)

2 x كوب جبنة شيدر (أحمر مبشور)

2 x عدد بطاطس (مقطعة صوابع متوسطة)

1 x علبة فاصوليا حمراء

1 x معلقة صغيرة بابريكا

1 x رشة بودرة ثوم

1 x رشة بصل (بودرة)

1 x رشة شطة

1 x رشة كمون

1 x رشة فلفل اسود مطحون

½ x معلقة صغيرة ملح

الطريقة:

يسخن الفرن عند درجة حرارة 200.

نحضر صينية وتبطن بورق فويل ويدهن ورق الفويل بمعلقة من الزيت.

فى وعاء كبير نضع البطاطس و ومعلقتين الزيت وجميع التوابل ونقلب جيدا حتى تخلط البطاطس بالتوابل.

ثم توزع البطاطس فى الصينية وتوضع فى الفرن لمدة 25 دقيقة وكل 10 دقائق تقلب البطاطس.

ثم تخرج البطاطس من الفرن وتنقل لطبق فرن اخر ونوزع فوقها الفاصوليا الحمراء والفلفل الحار والبصل الأخضر والجبن الشيدر ثم توضع ثانيا فى الفرن حتى تذوب الجبن ثم تقدم بالهنا والشفا.

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