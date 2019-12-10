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طرح مشروع حل الكنيست لنفسه

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

صورة ارشيفية

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن مشروع حل الكنيست الإسرائيلي لنفسه وضع على طاولة البحث اليوم بشكل رسمي، بعد فشل جهود تشكيل الحكومة الإسرائيلية على مدار الشهرين الماضيين.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إنه "تم وضع مشروع قانون حل الكنيست الـ 22 رسمياً على طاولة الكنيست، مساء اليوم".

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وجاء هذا التطور، بعد انسداد جميع أفق تشكيل حكومة إسرائيلية، في ظل تعنت الأحزاب الكبيرة، ورفض زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ترجيح كفة أي من الحزبين الكبيرين، لمنحه عدد المقاعد اللازمة في الكنيست لتشكيل الحكومة.

وتنتهي المهلة الممنوحة للكنيست الإسرائيلي، الذي تم انتخابه منتصف سبتمبر   الماضي، مساء غد الأربعاء، فيما تغيب أي بوادر لحدوث انفراجة في ملف تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وفي آخر انتخابات إسرائيلية جرت، حصلت كتلة اليمين التي يقودها حزب الليكود بزعامة بنيامين نتانياهو، على 55 مقعداً، فيما حصلت كتلة اليسار والوسط والقائمة العربية على 57 مقعداً، لكن أياً من الكتلتين لم تنجحا في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، التي تحتاج لتأييد 61 مقعداً على الأقل في الكنيست.

وحصل حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يقوده أفيغدور ليبرمان، على 8 مقاعد كانت حاسمة لترجيح كفة أي من المعسكرين، لكنه رفض التحالف مع أي من الكتلتين على حداً، وطالب بتشكيل حكومة وحدة موسعة حتى يعلن تأييدها.

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