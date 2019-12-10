جمال بن حويرب: "بالعربي" تحتفي بلغة الضاد كل يوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن مبادرة "بالعربي" تهدف إلى تعزيز اللغة العربية بين لغات العالم، مضيفا أن المبادرة حظيت باهتمام مختلف فئات المجتمع ومن جميع دول العالم، ممن جمعهم حب لغة الضاد والسعي إلى المحافظة عليها.

وأكد أن قائمة الفعاليات هذا العام تتضمن مجموعة كبيرة من الأنشطة التفاعلية والمسابقات التي ستتوزع على 9 دول بما فيها دولة الإمارات ولمدة أسبوع كامل، ابتداءً من 14 حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وأعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الثلاثاء، إطلاق مبادرة "بالعربي" في دورتها السابعة لعام 2019.

وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشهد كل من الدول التالية: المغرب ولاتفيا والكويت والصين وكوريا الجنوبية والأردن وسنغافورة والبحرين مشاركة فعالة لسفارات دولة الإمارات فيها بفعاليات مبادرة بالعربي، من خلال مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.