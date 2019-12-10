الإكثار من الشوفان يهدد الريجيم

حذر الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية والسمنة في مصر، من الاعتماد على الشوفان بشكل كبير في الريجيم وتناوله في معظم وجبات اليوم.



وقال جمال إن هذه الطريقة تؤدي إلى فشل الريجيم وعدم خسارة الوزن؛ لأن الشوفان مثلما هو مصدر جيد للنشويات، لكنه ما زال مصدراً للسعرات ربما أكثر من الأرز والمكرونة والبطاطس.

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وأضاف: "إذا أردنا الاستفادة من الألياف والبروتينات الموجودة في الشوفان يجب أن نأكل منه كميات محدودة ومناسبة لجسمنا وهدفنا ونكتفي بـ3 إلى 4 ملاعق من الشوفان يومياً لتجنب زيادة الوزن".

وأوضح استشاري التغذية العلاجية أن الشوفان غذاء يصلح لخسارة الوزن وزيادة الوزن، لذا يجب الحرص على التدقيق في الحميات لخسارة الوزن، حيث يساعد تناول الشوفان مع الحليب كامل الدسم على اكتساب الوزن بشكل صحي، فالشوفان طعام غني بـالبروتينات والمعادن والفيتامينات، ويضمن مد جسمك بالقيمة الغذائية العالية وزيادة الوزن بشكل مفيد للصحة، وليس مجرد اكتساب الكثير من الدهون.

وفي حالة خسارة الوزن يعتبر الشوفان من أكثر الأطعمة المشبعة، حيث يحتوي على نسبة عالية جداً من الألياف القابلة للذوبان، مما يعزز الإحساس بالشبع، وتحتوي وجبة الشوفان على 3 جرامات فقط من الدهون، ومعظمها من الدهون غير المشبعة، وهي دهون صحية لا تؤثر بالسلب على نسبة الكوليسترول في الدم.

والشوفان من بين أفضل الحبوب الكاملة فائدة وقيمة غذائية، حيث يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وهو خالٍ من الكوليسترول والجلوتين.