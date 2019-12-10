مانشستر يونايتد يدعم بقاء سولسكاير بصفقتين

يخطط مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للإبقاء على النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للفريق، لفترة طويلة داخل ملعب "أولد ترافورد"، وتدعيمه بصفقتين مميزتين خلال الفترة المقبلة.

اليونايتد نجح في التقدم مؤخرا بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقفز للمركز الخامس برصيد 24 نقطة، بعد فوزه على توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي في آخر جولتين، بعد سلسلة من النتائج السلبية منذ بداية الموسم.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد تراجعت عن فكرة التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام السابق، بعد تحسن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة تحت قيادة سولسكاير.

وأبلغ مسؤولو النادي المدرب النرويجي ببقائه لفترة أطول مع الفريق، بالإضافة لدعمه بصفقتين مميزتين خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت الصحيفة إلى رغبة اليونايتد في جلب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي، وساؤول نيجيز، لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويرغب المدرب النرويجي في تدعيم الفريق بصفقات قوية في مركزي الوسط والهجوم، وهو ما قد تحققه إدارة اليونايتد له لضمان تحسن النتائج في الفترات المقبلة.

ويعد ساؤول من نجوم أتلتيكو مدريد، ولكنه يرتبط بعقد طويل الأمد مع الفريق الإسباني حتى عام 2026، يتضمن شرطا جزائيا تبلغ قيمته 135 مليون جنيه إسترليني.

على الجانب الآخر، يعد هالاند من أبرز المواهب الصاعدة في الدوريات الأوروبية، ونجح في تسجيل 8 أهداف في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليجذب انتباه العديد من الأندية الكبرى.

وتشير بعض التقارير إلى أن عقد هالاند مع سالزبورج يتضمن شرطا جزائيا تبلغ قيمته 17 مليون جنيه إسترليني، وهو ما قد يسهل رحيله عن الفريق النمساوي.