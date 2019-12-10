طريقة تنظيف الرموش الاصطناعية وإعادة استخدمها

القاهرة - لايف ستايل
تساعدك الرموش الصناعية في إبراز عينيكِ بطريقة رائعة ودراماتيكية، لكن الأمر الذي قد يردعك عن استخدامها هو تنظيفها بعد الاستعمال
تنظيف الرموش الاصطناعية وإعادة استخدامها
المواد المطلوبة:
صابون سائل
طبق واسع
ماء ساخن
مناديل ورقية
عصا ماسكارا
ملاقط
طريقة تنظيف الرموش الاصطناعية:
الخطوة 1: صبي القليل من الماء الساخن في طبق واسع، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من الصابون السائل واخلطيه جيداً.
الخطوة 2: ضعي رموشك في محلول الصابون لمدة 15 ثانية.
الخطوة 3: بمجرد إزالة الرموش، استخدمي زوج من الملاقط لسحب أي غراء متبقي من شرائط الرموش برفق.
الخطوة 4: اشطفي الرموش بالماء الدافئ.
الخطوة 5: امسحي الرموش بمنشفة ورقية لإزالة الماء الزائد أو الرطوبة المتبقية. إذا وجدتِ أن رموشك ملتصقة ببعضها البعض ، فاستخدمي عصا الماسكارا النظيفة لتنظيفها.
الخطوة 6: بمجرد جفاف الرموش تماماً، استخدمي الملقط لوضعها مرة أخرى في علبتها.
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