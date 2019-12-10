طريقة تنظيف الرموش الاصطناعية وإعادة استخدمها

تساعدك الرموش الصناعية في إبراز عينيكِ بطريقة رائعة ودراماتيكية، لكن الأمر الذي قد يردعك عن استخدامها هو تنظيفها بعد الاستعمال

تنظيف الرموش الاصطناعية وإعادة استخدامها

المواد المطلوبة:

صابون سائل

طبق واسع

ماء ساخن

مناديل ورقية

عصا ماسكارا

ملاقط

طريقة تنظيف الرموش الاصطناعية:

الخطوة 1: صبي القليل من الماء الساخن في طبق واسع، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من الصابون السائل واخلطيه جيداً.

الخطوة 2: ضعي رموشك في محلول الصابون لمدة 15 ثانية.

الخطوة 3: بمجرد إزالة الرموش، استخدمي زوج من الملاقط لسحب أي غراء متبقي من شرائط الرموش برفق.

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الخطوة 4: اشطفي الرموش بالماء الدافئ.

الخطوة 5: امسحي الرموش بمنشفة ورقية لإزالة الماء الزائد أو الرطوبة المتبقية. إذا وجدتِ أن رموشك ملتصقة ببعضها البعض ، فاستخدمي عصا الماسكارا النظيفة لتنظيفها.

الخطوة 6: بمجرد جفاف الرموش تماماً، استخدمي الملقط لوضعها مرة أخرى في علبتها.

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