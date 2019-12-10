أظافر الهلام موضة جديدة تنتشر عبر الأنستجرام

إذا كنتِ في سن معين فمن المحتمل أن تتذكري الهلام، أو الأشياء الشفافة مثل الصندل الشهير المصنوع من البلاستيك شفاف، وأحيانًا صافٍ، ولكن غالبًا ما يكون له صبغة خفية ومشرقة، ولكن هذا النمط يعود أيضًا في 2020 كفن الأظافر بحسب ما جاء بموقع glamour.

تقول جين سفاريان فنانة الأظافر إن المظهر كان مستوحىً من أظافر فنانة الأظافر بارك أونكيونج، بالنسبة لإصدارها، أرادت Safarian إنشاء تصميم لعب بشفافية ومساحة سلبية، وقالت "تبدو أظافر الهلام الشفافة شبه زجاج ملون عندما يضيء الضوء من خلالها".

مع إلقاء نظرة سريعة على الهاشتاج jellynails ستخبرك الصور، إنه تجلب مشاعر روضة أطفال عبر مانيكيرها.

عملت مزينة الأظافر نيكول مع تقنية الأظافر الخاصة بها لإنشاء مظهر جيلي مستوحاة من قوس قزح، تنصح نيكول بتلميع جل شفاف يحتوي على "جيلي" أو "زجاجي" أو "زجاج".

سواء كان قوس قزح أو لون واضحًا أو ساطعًا أو شفافًا، فهناك شيء ما حول هذه الأظافر يجعلك ترغبين فقط في أتباعها، أليس كذلك؟

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