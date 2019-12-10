تخلص من اسمرار البشرة بمكونات طبيعية

لكل سيدة تعانى من اسمرار وتجاعيد في بشرتها أو وجود هالات سوداء في منطقة العين آو شوائب تجعل البشرة غير ناضرة، فإليك الوصفة السحرية بمكوناتها الطبيعية لتحصلى على بشرة صافية وخالية من أي تجاعيد فى آن واحد.

مكونات الوصفة

ملعقة من الخيار المبشور ويفضل أن يكون طازج

ملعقة من العسل الأبيض (اختياري)

ملعقتين من الزبادي

ملعقة حليب بودر

نص ملعقة من ماء الورد

طريقة تحضير الوصفة

نخلط العسل والخيار المبشور جيدا، ثم نضيف الزبادى علي الخليط، ويليه حليب بودربالإضافة إلى ماء الورد.

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نغسل الوجه جيدا بالماء والصابون قبل وضع الخليط، ثم نطبقه علي الوجه لمدة نصف ساعة، ويتم غسل البشرة بالماء الدافئ، ثم نضع قطعة من الثلج ونمرره على الوجه، وأخيرا قومي بترطيب وجهك، وستلاحظين الفرق الواضح بعد هذه الوصفة.

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