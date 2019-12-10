تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فلفل محشى بالجبن

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
4 x عدد بيضة
4 x عدد فلفل أخضر حلو
3 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم ناعم)
2 x عدد طماطم (مخلية من القلب ومقطعة صغير)
2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس
1 x رشة ملح
1 x كوب لحمة مفرومة
1 x كوب جبنة موزريلا
1 x عدد بصلة مفرومة
1 x رشة فلفل اسود مطحون
½ x كوب مشروم (مفروم خشن)
الطريقة:
فى طاسة على النار نضع الزيت والبصل واللحم ونقلب حتى يذبل.
ثم نضيف المشروم ونقلب.
ثم نضيف الطماطم ونقلب ثم تترك على النار حتى تنشف ماؤها تماما ثم ترفع من على النار وتتبل بالملح والفلفل.
ننزع عنق الفلفل ويغسل جيدا ثم يجفف تماما.
يرص فى بايريكس مدهون بالزيت.
ثم نوزع الخلطة المعدة سابقا على وحدات الفلفل.
ثم نكسر بيضة فوق كل حبة من الفلفل.
ثم نوزع فوقها الجبن والبقدونس.
توضع فى الفرن عند درجة حرارة 180 لحين أن ينضج البيض تقدم ساخنة بالهنا والشفا.
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