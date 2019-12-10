تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالكاتشب

القاهرة - لايف ستايل المقادير 6 x معلقة كبيرة كاتشب

3 x معلقة كبيرة زبدة

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x رشة ملح

½ x كيس مكرونة سباجتى

½ x كوب جبنة بارميزان (أو جبن رومى) الطريقة: نضع كمية وفيرة من الماء وعند الغليان نضع معلقة من الملح والمكرونة ونتركها حتى تسلق مدة 8 دقائق.

خلال وقت سلق المكرونة نضع الكاتشب والزبد فى وعاء ونضعة فى الميكروويف لمدة دقيقة حتى تذوب الزبد.

ثم بواسطة شوكة نخلط الكاتشب مع الزبد حتى يتجانسوا وتتبل بالملح والفلفل الأسود.

تغرف المكرونة مباشرة من ماء السلق فى أطباق التقديم ويوزع فوقها الكاتشب بالزبد ثم ينثر فوقها الجبن البارميزان وتقدم فورا بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة المكرونة باللحم طريقة إعداد وتحضير الطماطم المشوية بجبن البارميزان للرجيم

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