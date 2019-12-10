تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويتش سوسيس

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
3 x قطعة لحم مدخن
3 x معلقة كبيرة مستردة
2 x معلقة كبيرة كاتشب
2 x عدد خبز (فينو)
2 x عدد سوسيس
1 x معلقة صغيرة بابريكا
1 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس
1 x عدد بصلة (صغيرة مقطعة شرائح رفيعة)
1 x رشة شطة (إختيارى)
1 x عدد طماطم (مقطعة شرائح)
½ x معلقة صغيرة سكر بنى
الطريقة:
فى طاسة على النار نضع معلقتين زيت ونضع شرائح البصل ويشوحو ثم عند الوصول للون الذهبى الفاتح نضع رشة من السكر البنى ويقلب جيدا حتى يتحول للون بنى فاتح. يرفع من على النار ونضعة على ورق لإمتصاص الزيت . ويترك جانبا
نضع الجريل على النار ونتركها لتسخن.
نحضر السوسيس وبالفرشاة يتم دهنة من جميع الجهات بالزيت.
نضع السوسيس على الجريل مع مراعاة تقليبة من جميع الجهات حتى ينضج.
فى وعاء نضع المستردة مع معلقة البابريكا و معلقة زيت ورشة الشطة. ونقلب جيدا
تشوح شرائح اللحم المدخن فى طاسة غير قابلة للإلتصاق مدة دقيقة.
نحضر الخبز الفينو ويشق من المنتصف وترص شرائح الطماطم ونضع السوسيس ونضع فوقة البصل المكرمل واللحم المدخن ثم نضع فوق كل هذة المكونات المستردة المجهزة فى الخطوة السابقة والكاتشب . يقدم مع بطاطس محمرة . بالهنا والشفا
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