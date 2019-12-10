تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السجق البلدى

المقادير

3 x معلقة كبيرة زيت ذرة

2 x معلقة كبيرة خل

2 x معلقة كبيرة زبدة (أو سمن)

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع قطع صغيرة)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x عدد بصلة (مقطعة قطع صغيرة)

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x عدد فص ثوم (مقطع شرائح)

1 x كيلو سجق شرقى ((بلدى))

1 x عدد طماطم (مقطعة قطع صغيرة)

الطريقة:

هنسلق السجق على نار متوسطة وهنشيل الريم اللى هيتكون على وش الماء بالمعلقة لحد ما الريم يختفى, بعدها هنرفع السجق من على النار ونقطعه قطع صغيرة.

فى طاسة غويطة على نار متوسطة هنسيح الزبدة ونضيف الزيت ونقلب فيهم شرائح البصل والثوم لحد ما يتحولوا للون الذهبى الفاتح.

هنضيف شرائح الفلفل ونقلب كويس

هنضيف قطع السجق والطماطم ونقلب كويس

هنضيف الملح والفلفل والخل ونستمر فى التقليب حوالى 10 دقائق لحد ما السجق يستوى.

هنقدم السجق فى أرغفة العيش الفينو وبالهنا والشفا

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